Rajoy menciona el referéndum de Cataluña en su discurso en el Debate del estado de la Nación

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy, durante su intervención en el vigésimo cuarto Debate sobre el estado de la Nación, ha afirmado que "Ese referéndum no se celebrará, no es legal". Rajoy ha dicho sobre la futura convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña que "siempre he estado dispuesto al diálogo, ahora también, pero dentro de la Constitución y la ley".

