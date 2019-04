Rajoy: "No les hice perder a los españoles ningún minuto, Sánchez lleva un mes mareando la perdiz"

Rajoy ha asegurado que no tiene "mala relación" con Sánchez, aunque ha recordado que ha sido "más cordial" el contacto con Rivera y Pablo Iglesias. Además, ha econocido que con el líder socialista "no hubo conversación porque no quiso" en referencia a su última reunión, que tuvo lugar en el Congreso. "Realmente la conversación duró 30 segundos. No debió de ser muy importante lo que hablamos porque no lo recuerdo", ha revelado. "Para mí es una sorpresa porque no es habitual, yo estoy acostumbrado al pacto", ha apostillado.

