Rajoy considera superada la polémica en torno al rey

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha considerado hoy que la polémica en torno al rey Juan Carlos, que fue intervenido de la cadera tras caerse en un viaje a Botsuana, ha quedado ya superada. En una conversación informal con periodistas en el avión en el que ha volado desde México hasta Bogotá, Rajoy se ha mostrado convencido de que "las cosas van a ir bien en el futuro".

El viernes, cuando regrese a Madrid, tiene previsto despachar con el rey en el Palacio de la Zarzuela. El jefe del Ejecutivo ha destacado la dedicación del monarca y su conocimiento de la agenda política, en especial del contexto internacional.

El presidente asegura que "las cosas irán bien en el futuro"

Ayer, Rajoy aprovechó una declaración institucional en México DF para defender públicamente la figura de don Juan Carlos. "Es de justicia reconocer su mérito y dedicación de tantos años al progreso de España y a los lazos que nos unen con la comunidad iberoamericana", manifestó.

Preguntado por su opinión sobre las disculpas del rey, se limitó a señalar que había sido "muy claro". "Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir", manifestó el rey al abandonar la clínica en la que había sido operado de la cadera.