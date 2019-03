Rajoy: “El Psoe se aliará con cualquiera”

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha confiado hoy que en España no ocurra como en Portugal -donde un tripartito de izquierdas podría asumir el Gobierno- aunque ha dicho que no tiene "ni la más mínima duda" de que el PSOE "se aliará con cualquiera con tal de que no gobierne la lista más votada".

Publicidad