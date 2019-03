Rafael Hernando: "Para los delincuentes no habrá impunidad ni indultos"

MOCIÓN DE CENSURA CONTRA MARIANO RAJOY

Rafael Hernando ha asegurado en la tribuna de oradores que "no va a haber ni puede haber inmunidad, impunidad, ni indultos", en referencia a los pactos de Pedro Sánchez con grupos parlamentarios independentistas para conseguir su voto afirmativo en la moción de censura contra Mariano Rajoy. "No vamos a permitirle que cambie el código penal", sentencia el portavoz del Grupo Popular. Además insiste en que Sánchez quiere ser Presidente "cueste lo que cueste" y que "no tiene un proyecto para España".