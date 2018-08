Quim Torra: "No iremos a defendernos, vamos a acusar al Estado de esta farsa"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha advertido de que el independentismo no debe "defenderse de nada", sino que ha de "acusar al Estado español", en la "farsa y causa injusta" contra los políticos soberanistas encarcelados. Torra ha clausurado hoy la 50 edición de la Universitat Catalana d'Estiu en Prada de Conflent (Francia), en una intervención centrada sobre todo en homenajear la figura del lingüista catalán Pompeu Fabra, quien falleció precisamente en esa localidad francesa, pero que también le ha servido par abordar el escenario político actual. Tras la polémica generada por las palabras con las que hace unos días instó a "atacar" al Estado español, Torra ha insistido en ese mensaje, aunque sin utilizar ese verbo.

El president ha recordado a los "presos políticos y exiliados" y ha lamentado que "no vivimos en una situación normal, sino un momento de excepcionalidad política absoluta" en el que también hay "miles de catalanes investigados, procesados y encausados, que deberán ir a los juzgados sencillamente por ayudar a dar la voz al pueblo de Cataluña. Eso es intolerable". "Por lo tanto, efectivamente, como dije, nosotros no tenemos que ir a defendernos de nada, debemos ir a acusar al Estado español de esta farsa y de esta causa injusta. Eso lo debemos repetir una vez y otra. Que sepan que no iremos a defendernos de nada, hicimos lo que teníamos que hacer, porque un pueblo se autodetermina y es lo que hicimos el 1-O, democrática y pacíficamente", ha añadido.

"No hemos de ir a defendernos de nada y los meses que vienen no vamos a defendernos de nada. Vamos a acusar al Estado español", ha recalcado. Torra ha reivindicado la jornada del 1-O y la declaración de independencia del 27 de octubre, declarada ilegal: "Si nos olvidamos del 1-O y del 27-O no seremos leales ya no solo al mandato del pueblo, sino a tantas generaciones pasadas que lucharon para eso", ha afirmado.

A su juicio, "hoy más que nunca el trabajo y la esperanza están aquí, el trabajo es hacer real esa república y no nos desviaremos ni un milímetro de ese compromiso. La esperanza es lo que debe mover a nuestro pueblo este otoño porque debe ser la esperanza de que esta vez lo conseguiremos, porque estamos en el lado correcto de la historia y, sí, ganaremos. Ganaremos".

Torra ha analizado asimismo el legado de Pompeu Fabra, especialmente por su compromiso como "ciudadano" cuando se exilió a Francia, país donde falleció en 1948, pues él "representa el espíritu de una generación republicana que se quería más civilizada, culta, moderna, cosmopolita, abierta al mundo, lo que siempre ha querido el catalanismo". "Su compromiso con la ciudadanía le llevó a la prisión. Nuestros filólogos han ido a la prisión y han muerto en el exilio. Nuestros escritores y periodistas han sido fusilados.