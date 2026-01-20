El PP se queda con la presidencia de la Asamblea de Extremadura, por mayoría simple, en pleno choque con Vox

Esta mañana en Extremadura no solo se elegía la presidencia de su Asamblea, esta sesión constitutiva se interpretaba como un termómetro del estado en el que se encuentran las negociaciones entre PP y Vox. Llegaba 24 horas después de que se anunciase que estaban rotas, tras un correo de Vox al PP dejándolas en punto muerto. Hoy se ha constatado que el acuerdo está aún lejos. El PP ha logrado la presidencia de la cámara regional, pero por mayoría simple, solo con sus propios votos, y en la segunda vuelta.

El nuevo presidente es Manuel Naharro, líder provincial del PP de Badajoz y actual alcalde de Valencia del Mombuey. Fue vicepresidente segundo en la pasada legislatura y era el número tres en la lista de los populares por Badajoz. Hoy los cuatro partidos que obtuvieron representación en la cámara autonómica han presentado a su propio candidato. También Vox. Que ni siquiera ha aplaudido a Naharro tras su elección, como si han hecho el resto de formaciones.

Pero pese a los movimientos que dejan ver unas negociaciones encalladas, si que ha habido un gesto que evidencia: no están rotas. Porque el PP ha cedido parte de sus votos a Vox para que tenga una secretaría en la Mesa de la Asamblea. Ahora los dos partidos tienen tres meses para tratar de llegar a un acuerdo para investir a María Guardiola como presidenta de la Junta, sino se repetirán elecciones en el mes de junio.

Las negociaciones entre PP y Vox

La actual presidenta en funciones, ha vuelto a pedirles hoy "responsabilidad" para llegar a un acuerdo, bajar el "suflé" y no negociar "como si hubiera ganado las elecciones". Se queja Guardiola de que los de Abascal pretenden cumplir la “totalidad" de su programa y tener puestos en el ejecutivo y el legislativo. "Creo que los extremeños nos han dado un mandato muy claro: que haya estabilidad, que dejemos atrás el bloqueo, y a eso nos tenemos que dedicar", ha añadido Guardiola a su salida de esta sesión.

Incluso ha confesado que se le habría ofrecido a Vox presidir la cámara regional. Eso sí, no da las negociaciones por rotas. Pide llegar a un acuerdo cuando antes en beneficio de la sociedad extremeña. Tiende la mano al partido de Abascal para seguir avanzando. Después dice de haberles ofrecido puestos en el legislativo y el ejecutivo, acompañados de presupuestos. Pero según el portavoz de Vox en la Asamblea ha sido el PP quien ha bloqueado las posibilidades de acuerdo, dice que Guardiola está conduciendo a la región a una repetición electoral.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.