Puigdemont reconoce que no aplicaron la ley de transitoriedad por la "reacción enorme" del Estado

El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont ha asegurado este domingo que el Govern no aplicó la ley de transitoriedad jurídica porque "hacían falta muchas condiciones que en ese momento no se daban porque había una reacción enorme del Estado".

En una entrevista del periódico belga 'De Standaard', ha reconocido que la proclamación de la República catalana del 27 de octubre "tenía alguna cosa simbólica y alguna política", y que el Parlament recogió el mandato de la población catalana. Ha afirmado que el Govern explicó que "no hay un botón para ser independentistas automáticamente" y que decir esto habría sido irreal, pero que quisieron comprobar cuantos catalanes querían la independencia y cuantos no.

Puigdemont ha defendido que el independentismo debe cambiar la estrategia porque ha entendido que el Estado "no cumplirá las reglas de la democracia" y ha señalado la recuperación de las instituciones catalanas como la prioridad tras las elecciones del 21-D.

Ha afirmado que se debe examinar la constitucionalidad del artículo 155 "porque no hay ninguna ley que dé poder al Gobierno español para hacer lo que está haciendo". Además, ha explicado que esperaban que la UE interviniera después del 1-O: "No esperábamos el reconocimiento de la independencia porque no teníamos ninguna esperanza de reconocimiento europeo, pero al menos sobre la violencia política sobre los derechos fundamentales en Catalunya esperábamos alguna reacción de las instituciones europeas".

Dijo que es "insostenible que haya elecciones en Cataluña con una gran parte de los candidatos en la cárcel", por lo que esperó que el juez del Tribunal Supremo abogue por su puesta en libertad el lunes. "Están en prisión por razones políticas, y si finalmente son liberados es porque es insostenible que haya elecciones con una gran parte de los candidatos en la cárcel", dijo Puigdemont en una entrevista ante un aforo de unas 500 personas en el festival anual del periódico flamenco "De Standaard".

La entrevista a Puigdemont, que empezó con retraso, estuvo realizada por las periodistas Corry Hancké y Annelien De Greef en el teatro del "deSingel", un gran centro cultural de Amberes, duró unos 45 minutos, en los que fue preguntado por las razones que motivan su camino a la independencia o el proyecto de su partido en las próximas elecciones catalanas.

Minutos antes de ser entrevistado, Puigdemont pedía en su perfil de Twitter, "seguir persistiendo" para la liberación de los soberanistas que se encuentran actualmente encarcelados.

Preguntado por el último Barómetro de Opinión Pública de la Generalitat, según el cual el apoyo a la independencia ha crecido en los últimos meses pero no alcanza la mitad de la población de Cataluña, situándose en el 48,7 %, Puigdemont afirmó que "la única manera de saberlo es hacer la pregunta a los catalanes sin miedo al resultado". Afirmó que, en el caso de un referéndum, aceptaría el resultado "sea cual sea".