Puente: "No es lógico un permanente cuestionamiento a Pedro Sánchez sin que nadie dé un paso al frente"

EN UNA ENTREVISTA PARA ESPEJO PÚBLICO

El alcalde de Valladolid (PSOE), Óscar Puente, afirma que no ha oído una alternativa clara de liderato a Sánchez y asegura que "si Susana Díaz decide dar el paso, será bienvenido. Lo que no es lógico es un permanente cuestionamiento sin que nadie dé un paso al frente". En cuanto al comunicado de Felipe González, relata que "ningún votante del PSOE me ha dicho que nos tenemos que abstener. Muchos me dicen que si nos abstenemos, no volverán a votar y muchos, que dejaron de votarnos, dicen que si somos firmes en nuestra posición, volverán a votar al PSOE. Entre González o los votantes, me quedo con la segunda opción".