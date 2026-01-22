Puente carga contra "los que hablaban de un montón de muertos en el parking de Bonaire" y ahora opinan sobre seguridad ferroviaria

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha cuestionado con dureza el debate público generado tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). En una entrevista en RTVE Puente lamentó que "los que hablaban de un montón de muertos en el parking de Bonaire" tras la dana de Valencia "son los mismos que salen hablando ahora de seguridad ferroviaria".

El ministro sostuvo que, en momentos como el actual, el análisis se construye "desde el desconocimiento" y que proliferan opiniones de supuestos expertos. "Los que más saben son los que más dudan", afirmó, en referencia a la complejidad técnica de la investigación y a la necesidad de prudencia antes de extraer conclusiones.

España, en la parte baja de la siniestralidad

Puente defendió que España presenta una de las tasas más bajas de mortalidad ferroviaria de la Unión Europea. "Somos un país absolutamente puntero en el mundo", subrayó, aunque reconoció que ello no excluye la existencia de "tropezones y problemas". En ese sentido, admitió que el sistema atraviesa “una semana muy dura desde el punto de vista de la confianza” tras los recientes siniestros.

El titular de Transportes expresó su malestar por lo que considera un intento de "sembrar desconfianza en la gente" aprovechando el impacto emocional del accidente. A su juicio, esa estrategia ignora el contexto comparado del ferrocarril español y desdibuja la evaluación objetiva de los riesgos.

Incidentes ajenos al sistema

Durante la entrevista, Puente también se refirió a un incidente ocurrido en Cartagena, donde una grúa invadió la vía y colisionó con un tren. "Hay cosas que no dependen del sistema ferroviario", explicó, para insistir en que no todos los sucesos pueden atribuirse a fallos estructurales de la red.

El ministro recordó que "la seguridad absoluta no existe y el riesgo cero tampoco", aunque defendió que el riesgo en España es "muy bajo en comparación con otros sistemas ferroviarios del mundo". Esa es, dijo, "la realidad" que debe guiar el debate público y la evaluación técnica.

Puente reclamó tiempo para que los equipos investigadores completen su trabajo y pidió evitar conclusiones precipitadas. Insistió en que el análisis debe basarse en datos y no en especulaciones, especialmente en un momento de sensibilidad social elevada.

El Gobierno, subrayó, mantendrá su compromiso con la transparencia y con el refuerzo de la seguridad, pero sin alimentar alarmas injustificadas. "Este momento es especial", reiteró, aludiendo a la necesidad de preservar la confianza en un sistema que, pese a los fallos puntuales, sitúa a España entre los países con mejores estándares ferroviarios.

