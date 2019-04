Primeras reacciones de los partidos en los pasillos del Congreso

VALORACIÓN DE UN DEBATE "BRONCO"

Las primeras reacciones de los partidos políticos en los pasillos del Congreso apuntan a un debate bronco “que yo hubiera preferido que no fuera así” (Pablo Iglesias), que “parece más una campaña electoral que un acto de investidura” (Alberto Garzón), y donde Iglesias “debería ser menos duro con Rajoy y no votar con él” (César Luena). Mariano Rajoy dice que si el PSOE no apoya “a la lista más votada (PP), pues nos llevará a las elecciones”.