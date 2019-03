Pedro Sánchez sólo responde “a trabajar” cuando le preguntan por los resultados del CIS

No es hoy un buen día para el PSOE. Y es un día especialmente malo para su secretario general. Pedro Sánchez trata, con muchas dificultades, de mantener a flote a su partido ante el empuje de Podemos. Hoy tenía un acto público y ha preferido hacerlo antes de que se conociera el sondeo del CIS. Pero ya entonces se sospechaba que el dato sería malo para los socialistas y Pedro Sánchez no ha podido esquivar las preguntas. El líder de los socialistas sólo ha respondido “a trabajar” cuando los periodistas le han preguntado sobre los resultados de la última encuesta del CIS, que sitúan a su partido como tercera fuerza política en España y es superado por Podemos. Pese a la insistencia de los periodistas no han logran otra contestación. Sánchez se ha limitado únicamente a decir que será con ese esfuerzo cómo los socialistas mejorarán su posicionamiento en las próximas encuestas. Malos datos que no llevan al secretario general del PSOE a cambiar de estrategia. En la misma semana en la que ha acordado la política antiterrorista con Mariano Rajoy, tiende la mano al Gobierno para un acuerdo nacional por la Educación. Pero Pedro Sánchez no deja de ser el líder de la oposición y hoy ha llevado en persona (es la primera vez que lo hace) un recurso contra la ley de la propiedad intelectual ante el Tribunal Constitucional.

