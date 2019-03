Pedro Sánchez reconoce que la economía española se está recuperando

El PSOE trata de justificar el pacto antiterrorista con el Gobierno, pero Pedro Sánchez no se amilana ante las críticas y propone más pactos de Estado. No ha ahorrado las críticas al ejecutivo de Rajoy, aunque insiste en que es necesario también un acuerdo en materia de educación. Pedro Sánchez ha defendido hoy en Barcelona el pacto firmado con el Gobierno y espera que no sea el único. El líder del PSOE también ha reconocido que la economía española se está recuperando, aunque puntualiza que ese reconocimiento no significa en absoluto que comparta el modo empleado para hacerla crecer. El Gobierno, ha asegurado Sánchez, debería ser menos arrogante y más humilde, sobre todo, con las cifras del paro. Junto al presidente del círculo de economía, Antón Costas, han recordado la figura de José Manuel Lara, que también ocupó la presidencia de este foro de económico

