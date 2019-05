Sánchez: "Somos la Cataluña que quiere a España y España que quiere a Cataluña"

EN UN ACTO EN BARCELONA

"El PSOE debe ahora avanzar, no como querían las tres derechas. Una persona que ha defendido la conciencia como Iceta le vetó el independentismo. Cuando presentamos cuentas más sociales, que planteaban la mayor inversión pública en Cataluña, también vetaron esa justicia social. Siempre vetan porque somos los que ellos no quieren: una España que quiere a Cataluña y una Cataluña que quiere a España, que no divide", dijo.