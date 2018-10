Patricia Aguilar habla por primer vez tras ser rescatada: "Steven es peligroso y no puede salir bajo ningún concepto (de prisión)"

Patricia Aguilar, la joven rescatada tras ser captada por el líder de una secta en Perú, ha hablado por primera vez desde su regreso a España. En un vídeo publicado en Youtube, la joven ha agradecido a todos aquellos que "en algún momento se ha preocupado" por su situación y ha apoyado a su familia.

Reconoce que ahora mismo se encuentra en "una situación un poco complicada" por su recuperación y no se siente "cómoda dando cualquier tipo de entrevista a algún medio". "No me siento preparada ni es bueno para mi recuperación, sería dar un paso atrás", ha afirmado la joven.

Aguilar ha explicado su cambio de versión en la declaración: "Cuando yo estaba allí, en el rescate, estaba manipulada y tenía miedo porque Steven es peligroso. Él muchas veces me ha amenazado".

"Cuando yo he llegado a mi entorno, con mi familia, he ido despertando y viendo cómo son las cosas de verdad", ha asegurado.

Por último, ha recalcado que Félix Steven Manrique "es peligroso y no puede salir bajo ningún concepto (de prisión) porque todas las mujeres están en peligro". "En el caso de que él salga, no es que haya riesgo de fuga, es que es inminente la fuga", ha apuntado.