País Vasco prepara un informe de "cumplimientos e incumplimientos" de Sánchez: "Queremos autogobernarnos y no que otros decidan"

A Pedro Sánchez le crecen los 'amigos'. Tras las negociaciones con Oriol Junqueras, líder de ERC, para el nuevo modelo de financiación autonómica ahora las reclamaciones llegan desde País Vasco. El Lehendakari, Imanol Pradales, ha advertido de que están preparando un informe de evaluación en el que se exponen "los cumplimientos y los incumplimientos de los acuerdos que establecieron con el Ejecutivo.

En la primera edición del Foro Capital, celebrado en el espacio Arkabia de Vitoria-Gasteiz, Pradales ha asegurado: "Voy a ser muy claro: esta reválida bilateral será clave para acreditar la voluntad política real del Gobierno Español y del presidente Sánchez ante el actual curso político".

El Lehendakari ha recordado a Sánchez que el Estatuto no es "moneda de cambio ni instrumento de supervivencia". Además, ha asegurado que se abre "una nueva fase de negociación".

Pradales ha querido destacar que su Estatuto es "el único que reconoce competencias en el ámbito de la Seguridad Social". "Esta cuestión, al igual que el Concierto Económico, forma parte del Fuero".

Este viernes se reúne la Comisión Mixta de Transferencias, una cita que aunque considera llega "tarde" dice es una buena noticia."Hemos vuelto a salvar la convocatoria en el último minuto, y no podemos seguir así. Cerrada la Comisión Mixta, retomamos la iniciativa y abrimos una nueva fase de negociación".

Pradales ha cifrado en 10 las nuevas competencias conseguidas, pero avisa de que todavía quedan otras 10 sobre la mesa para el cumplimiento íntegro del Estatuto. "Este es un pacto político entre iguales que no puede ser moneda de cambio ni instrumento de supervivencia política. La desnaturalización del Estatuto es inaceptable. Los vascos no vamos a permitir que se pervierta el elemento normativo original, el espíritu y la letra del pacto político".

El objetivo, ha dicho Pradales, es "cuidar, mejorar y gobernar" su propia "casa". "Necesitamos todas las capacidades políticas para adoptar las decisiones más adecuadas para nuestro futuro. Queremos autogobernarnos y no que otros decidan por nosotras y nosotros".

