Pacto de mujeres para el ayuntamiento canario de Ingenio

Los candidatos a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por el PSOE, Augusto Hidalgo; por Unidas Podemos, Javier Doreste; y por Nueva Canarias, Pedro Quevedo, han firmado la reedición del tripartito tras las ratificación de los diferentes órganos de las tres formaciones. "Hemos empleado un procedimiento ejemplar, lo dije hace siete días -tras acordar la repetición del grupo de gobierno- y lo ratifico ahora. No me gusta dar lecciones a nadie pero creo que somos un espejo en el que mirarse en toda España y en Canarias en particular", dijo el alcalde.

En La Laguna hay pacto de izquierdas entre el PSOE, Unidas se Puede y Avante La Laguna, que quitará la alcaldía a Coalición Canaria.

PACTO DE MUJERES

PSOE, Nueva Canarias, Agrupa Sureste y Podemos han firmado un pacto para gobernar el municipio de Ingenio (Gran Canaria). Lo singular es que lo han firmado solo mujeres. Un 'pacto de mujeres' firmado por las cuatro candidatas a la alcaldía.

NEGOCIACIONES PARA EL GOBIERNO CANARIO

El PP de Canarias ultima el acuerdo para gobernar en el archipiélago con Coalición Canaria tras la oferta de los nacionalistas para que el Partido Popular presida el ejecutivo regional, y para cuya firma estaba previsto contar con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que de momento no se traslada desde Madrid a Gran Canaria a la espera de que se cierren los 'flecos' del acuerdo, aunque otras fuentes matizan que "está todo en el aire". CC y PP suman entre los dos partidos 31 diputados, con los 20 de los nacionalistas y los 11 de los 'populares', por lo que para alcanzar una mayoría -36 diputados- en el Parlamento regional sería necesario sumar con otras dos fuerzas. En este caso, se prevé que esté apoyado por Ciudadanos, quien dio el visto bueno a este posible pacto, pero sin la presencia del actual presidente de Canarias en funciones, Fernando Clavijo (CC), ya que se encuentra inmerso en la investigación del 'caso Grúas'. Y el otro partido que daría su apoyo a este gobierno liderado por el PP sería la Agrupación Socialista Gomera (ASG), que si bien se sentó a hablar con el PSOE -que venció en las elecciones del 26 de mayo-, todo apunta a que optaría por este gobierno en lugar de por el que apuestan los socialistas.