Pablo Iglesias considera que el PSOE nunca quiso un partido de coalición. "No fue una oferta sincera porque no duró más de 24 horas". Además, apunta que "no es serio" que el partido de Pedro Sánchez esté "90 días sin hacer nada" en referencia al retraso de las negociaciones entre ambos partidos que se saldaron con la investidura fallida del socialista el pasado mes de julio.