Nuevas restricciones en Madrid, Galicia, Castilla y León, Cataluña, zonas confinadas y última hora del coronavirus en España hoy, en directo

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que "no hay lugar" a las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, en una situación de pandemia del coronavirus aún preocupante e indica que "por coherencia de una llamada a la responsabilidad que he realizado, puesto que "todavía estamos en situación de riesgo por la Covid-19 en España, y "no le da lugar".