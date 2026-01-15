Muere Irene de Grecia, la hermana de la Reina Sofía

Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía ha muerto en Madrid. La Casa del Rey ha informado del fallecimiento ocurrido a las 11:40 horas de este jueves en el Palacio de la Zarzuela.

Irene de Grecia es la hermana pequeña de la reina Sofía y del difunto Constantino de Grecia. Nació en plena Segunda Guerra Mundial en Ciudad del Cabo, el 11 de mayo de 1942 y buena parte de su vida la enfocó a causas sociales principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024. Su destino no era reinar y por ello tenía algo de "verso suelto".

De pequeña desarrolló dotes para la música, fue incluso concertista y gusto por la arqueología. Como el resto de la familia fue algo nómada y volvió a exiliarse cuando la monarquía fue derrocada de Grecia y vivió con su madre en la India donde descubrió el hinduismo y su lado más espiritual. A la muerte de su madre se mudó a España donde se convirtió en inseparable de la reina Sofía.

La reina Sofía ha sido un gran apoyo para su hermana, especialmente en los últimos meses en los que ha permanecido en todo momento a su lado suspendiendo, cuando así era necesario actos de su agenda oficial. Los últimos esta semana. La monarca emérita iba a desplazarse a Las Palmas de Gran Canarias para recibir el 'Premio Gorila 2024', una de las distinciones medioambientales internacionales más prestigiosas y también iba a ser investida doctora honoris causa por la Universidad de la isla.

España le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza, por su especial vinculación con el país y sus estrechos lazos con todos los miembros de la familia real española. La Casa Real informará de las ceremonias que se organicen para su velatorio en España y el posterior traslado del féretro a Grecia para su entierro en el cementerio de Tatoi.

