Montero y Puente cobran 29.000 euros anuales del Congreso por gastos de vivienda a pesar de vivir en residencias oficiales

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, reciben cada uno 29.104,88 euros anuales libres de impuestos del Congreso de los Diputados en concepto de indemnización por gastos de vivienda en Madrid.

Sin embargo, surge un debate ya que ambos viven en inmuebles oficiales pagados por el Estado. Montero reside en una vivienda dentro del Ministerio de Hacienda, mientras que Puente lo hace en un ático de lujo propiedad de Patrimonio del Estado, ubicado a pocos metros del Congreso. Este piso tiene 575 metros cuadrados y fue reformado con fondos públicos por más de 1.067.000 euros.

Aunque desde La Moncloa insisten en que todo es totalmente legal. El suplemento que ambos ministros reciben se ampara en el artículo 17.2 b) de la Ley del IRPF, que exime estas cantidades de tributación al considerarlas compensación por gastos derivados de la actividad parlamentaria.

Esta indemnización, que perciben los diputados no elegidos por Madrid, alcanza los 2.078,92 euros mensuales en catorce pagas. En este caso, ambos ministros mantienen su acta de diputados, la primera por Sevilla y él por Valladolid. La única forma de renunciar al extra sería hacerlo expresamente, algo que ninguno de los dos ha realizado.

La ministra de Trabajo renunció

Quien sí renunció hace años a este añadido es la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz diputada por Pontevedra. Según destacan fuentes de Moncloa citadas también por ABC, Díaz decidió no percibirlo al incorporarse al Gobierno como gesto de coherencia con su política de contención del gasto público.

Fuentes del gabinete de Puente reconocen a 'ABC', que el ministro cobra íntegramente esta cantidad y defienden su legitimidad: "Es legal y la cobra como cualquier otro diputado que no es de Madrid". Además, estas mismas fuentes señalan que el dinero se destina "a lo que considere" y restan importancia a la polémica, ya que ha habido precedentes similares.

Los datos difundidos por Newtral detallan que Montero percibe en conjunto 123.994,70 euros brutos al año, de los cuales 94.889,82 corresponden a su salario como vicepresidenta y ministra, y 29.104,88 al plus del Congreso. Por su parte, Puente ingresa 110.941,72 euros anuales, sumando su sueldo de ministro y las dietas parlamentarias exentas de impuestos.

En el caso del titular de Trasnportes, la vivienda oficial en la que reside se ubica entre el Paseo del Prado y el Congreso, reformada con materiales de alta gama y un sistema de climatización valorado en alrededor de 200.000 euros, según el mismo medio.

