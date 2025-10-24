Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Mónica García acusa al PP de "excusas baratas" tras el plantón en el Consejo de Salud

Los consejeros de Sanidad del PP abandonan la reunión del Consejo Interterritorial en Zaragoza y bloquean la aprobación de dos millones para vigilancia del cáncer. La ministra amenaza con acciones legales.

Mónica García acusa al PP de "excusas baratas" tras el plantón en el Consejo de Salud | Europa Press

Irene Delgado
Publicado:

Tensión máxima en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado este viernes en Zaragoza. Los consejeros de Sanidad de las comunidades gobernadas por el Partido Popular han abandonado el pleno, acusando al Ministerio de Sanidad de "utilización partidista y sectaria" del órgano.

La ministra Mónica García ha respondido con dureza. En rueda de prensa posterior, ha calificado la actitud del PP de "boicot" y ha acusado a sus responsables de "pasar de ser irresponsables a ser cafres". "Van a tener noticias de nuestros servicios jurídicos", ha advertido, asegurando que el Gobierno estudiará "todas las vías legales" para que las consejerías del PP aporten los datos de los programas autonómicos de cribado de cáncer.

"Han boicoteado la transparencia"

Según García, los consejeros del PP "han boicoteado el CISNS, la transparencia y su credibilidad para gestionar la crisis de los cribados". La ministra ha lamentado que su plantón haya impedido aprobar dos millones de euros destinados a centros oncológicos y vigilancia del cáncer, algo que considera "absolutamente inadmisible" y una "delealtad con la ciudadanía para la que no tengo casi ni palabras".

"No han boicoteado a esta ministra, sino la posibilidad de dar respuesta a una crisis de confianza que hay ahora mismo en la sanidad", ha subrayado, en referencia a los fallos detectados en los programas de detección precoz en Andalucía y otras comunidades gobernadas por el PP.

Algunos consejeros del PP "avergonzados"

García ha afirmado que tiene constancia de que algunos consejeros del PP "se han ido avergonzados" por el "bochorno y circo que han montado". "No sé si la orden la ha dado Génova o Ayuso desde la Puerta del Sol", ha apuntado, calificando la situación como "una guerra absurda contra la transparencia".

La ministra ha acusado a los responsables autonómicos de "haber sido incapaces de quitarse la gorra del Partido Popular para entrar a una reunión de trabajo con la gorra de gestores y consejeros".

El PP denuncia manipulación

Por su parte, los consejeros populares justifican su abandono al denunciar la "manipulación unilateral" del Ministerio en los acuerdos sobre los cribados adoptados en abril. Aseguran que el departamento de García aún no ha puesto en marcha la herramienta para gestionar los datos y que está usando la crisis "de forma interesada, partidista y en contra del propio sistema nacional de salud".

Una crisis que se extiende

La ministra sostiene que el PP "ha extendido" la crisis de los cribados de cáncer "al resto de comunidades en las que gobierna". Ha cargado especialmente contra la Comunidad de Madrid por su "estrategia suicida" y se ha preguntado: "¿A quién quieren proteger? ¿A Moreno Bonilla? ¿A Ayuso?".

"Es inadmisible que el Partido Popular salga diciendo que es un insulto pedirles información", ha afirmado. "La transparencia no es una opción y se han equivocado", ha sentenciado Mónica García.

