Manuel Moix: "No informé a mis superiores sobre mi sociedad panameña porque lo consideré irrelevante"

ENTREVISTA EN 'MÁS DE UNO', ONDA CERO

El fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, ha explicado por qué no cerró la sociedad 'offshore' que posee en Panamá junto con sus tres hermanos y el motivo por el que no informó a su jefe de la existencia de dicha sociedad cuando fue propuesto para su cargo. Asegura que calculó mal la verdadera relevancia que podía tener este asunto y afirma que "no tiene ningún apego al cargo".