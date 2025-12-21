Miguel Ángel Gallardo, tercer candidato en votar en las Elecciones: "Ahora toca que los ciudadanos elijan su destino"

Desde las 9:00 horas de la mañana, los extremeños votan para decidir quienes serán sus representantes en las asambleas de su comunidad. Todas las mesas se han podido constituir sin incidencias, casi 900.000 personas están llamadas a las urnas, de las cuales, 30.000 lo harán desde el extranjero.

A las 11:00 horas de la mañana ya había votado el 8,8% de la población extremeña, entre ellos se encuentra el candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, quien ha llegado al Espacio Cultural Rufino Mendoza de Villanueva de la Serena, pasadas las 11:00 horas. Antes de votar, el socialista se ha reunido con los medios de comunicación para contar cómo afronta la noche electoral, consciente de que todas las encuestas las tiene en contra.

"Hoy es un día muy importante, yo creo que cualquier votación o elección es un día muy importante para reforzar nuestro sistema democrático. Votar y votar mucho es la mejor respuesta ante la convocatoria de estas elecciones, pero también es una buena respuesta, yo diría que es la mejor respuesta para las dudas que se han puesto en la última semana sobre nuestro sistema democrático", ha señalado Gallardo.

"Ante la elección de los ciudadanos no se puede estar nervioso"

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Miguel Ángel Gallardo ha sido preguntado por la prensa si se encontraba nervioso, y el candidato socialista ha contestado: "No, tengo agujetas del día de ayer. No estoy nervioso porque creo que al final lo importante es que hemos hecho el trabajo, lo hemos hecho y lo hemos hecho bien, hemos recorrido Extremadura. Ahora toca que los ciudadanos elijan su destino, y ante la elección de los ciudadanos, nunca se puede estar nervioso", ha reconocido.

Tras sus palabras ante los medios de comunicación, el candidato del PSOE ha entrado al colegio electoral de su localidad natal, donde ha ejercido su derecho al voto.

Otros candidatos que también han votado

El candidato de Vox, Óscar Fernández Valle ha sido el primero de los cuatro principales contendientes en las elecciones autonómicas de Extremadura en depositar su voto esta mañana, lo ha hecho en el colegio electoral de Cáceres y se ha mostrado convencido de que "van a cambiarlo todo, y van a empezar por Extremadura".

Otra que también ha votado ha sido Irene de Miguel, la candidate de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta de Extremadura, ha ejercido su derecho al voto tras "una campaña de artesanía política". De Miguel ha sido la segunda aspirante en votar, tras el candidato de Vox, lo ha hecho en el Centro de Educación Infantil y Primaria Calatrava de Mérida, donde lleva viviendo durante más de dos décadas.

Quien todavía no ha ejercido su derecho al voto ha sido la candidata del Partido Popular, María Guardiola, quien esta previsto que vote a las 12:00 horas de la mañana en Cáceres. La candidata del PP aspira a revalidar su cargo y poder hacerlo con una mayoría más holgada, para no depender de otros partidos, aunque desde el PP saben que "no va a ser fácil".

