Maroto: "La mayoría de los votantes lo que quiere es un Gobierno estable"

MAROTO, A SU LLEGADA AL CONGRESO

El vicesecretario del PP, Javier Maroto ha insistido en que el actual momento político "es el momento de que los políticos entiendan que si no acuerda no sirven en la política". Maroto se ha mostrado esperanzado hacia un futuro apoyo de Ciudadanos a la investidura de Mariano Rajoy: "Entender que España es plural no es una opción, es una realidad". Además, ha remarcado que "pactar entre distintos es positivo".