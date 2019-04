Mario Pascual Vives: "Mi intención es defender a Urdangarin a todos los niveles"

ENTREVISTA A ESPEJO PÚBLICO

Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarin, ha valorado cómo afecta la declaración de Miguel Tejeiro al exduque de Palma. En su opinión, la Sala ha marcado cuáles han de ser las pautas de actuación y "Tejeiro sabrá ajustarse a lo que ha marcado el Tribunal". Podrá contestar a temas patrimoniales pero no personales. Preguntado por un balance del juicio, ha señalado que "es prematuro" y aún "faltan meses". Por otro lado, indica que "nunca ha habido ningún acuerdo entre las defensa de Diego Torres y Urdangarin" y no es "un tema de acuerdos, sino de averiguar qué pasó y el papel de cada uno en ese asunto". Subraya que "no hay intención de echar culpas a nadie, sólo de defender a Iñaki Urdangarin".