Mariano Rajoy hace balance de la legislatura

El presidente del Gobierno ha dicho que "concluye una intensa legislatura" y se ha mostrado "orgulloso de la enorme capacidad de superación de nuestro país". Sobre Cataluña, Rajoy ha dicho que "siempre que Mas me ha llamado he estado a su diposición, pero nunca le he engañado con los límites". Asimismo, ha confirmado que la reforma de la Constitución "no irá en nuestro programa electoral", aunque ha dicho que estará abierto "a escucuahar las propuestas de los demás".

