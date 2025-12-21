Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ELECCIONES EXTREMADURA

María Guardiola, última candidata en votar en las Elecciones: "Vengo con la tranquilidad de haber puesto todo en mi tierra"

La candidata del PP ha ejercido su derecho al voto pasadas las 12:00 horas de este domingo, en el colegio electoral El Vivero en Cáceres.

Guardiola votando

María Guardiola, última candidata en votar en las Elecciones: "Vengo con la tranquilidad de haber puesto todo en mi tierra" | EFE

Marta Alarcón García
Publicado:

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola, ha votado ya en las Elecciones Autonómicas en Extremadura de este domingo pasadas las 12:00 horas del mediodía, en el colegio electoral El Vivero en Cáceres. Siendo la ultima de los cuatro candidatos con representación autonómica en votar hoy.

Tras hacer la correspondiente cola y depositar su voto en las urnas, Guardiola ha comparecido ante los medios de comunicación: "Nosotros estamos aquí para escuchar, para escuchar con mucha atención, fuera de tanto ruido, sin bloques y por supuesto sin ningún tipo de filtro. Hoy los protagonistas y los que van a tener la voz, son todos aquellos que madrugan para trabajar en el campo, son todas aquellas personas que trabajan para mejorar los servicios públicos: la sanidad, la educación, para que funcione el comercio, el turismo", ha reconocido.

La candidata del PP ha animado a toda la gente a que "venga a votar", y que lo haga con "mucha ilusión y convencimiento" para poder llenar las urnas de Extremadura de esos 388 municipios, "de mucha esperanza y dignidad", ha añadido, detallando que su hijo ha votado por primera vez.

"Confío en que los extremeños valoren el trabajo"

En la comparecencia, Guardiola ha sido preguntada por los periodistas por las sensaciones que tiene, y si cree que podrá cumplir el objetivo de no depender de otros para poder gobernar, a lo que María ha contestado: "Llego con la tranquilidad de haber puesto todo en mi tierra, tranquila y confiada. Confío en que los extremeños valoren y avalen el trabajo que hemos hecho durante dos años y medio".

Respecto a los resultados electorales, se ha mostrado "tranquila y confiada": "Confío en que los extremeños valoren y avalen el trabajo que hemos hecho durante dos años y medio".

Y, por último, al ser preguntada sobre si este domingo podría ser el día en el que "entierra" al socialismo, Guardiola ha afirmado que ella no va a "enterrar nadie": "Vengo a salvar, construir, mejorar y ofrecer una Extremadura mejor, que tiene una potencia enorme y lo que necesita era impulso, ganas políticas, adecuadas, dispuestas a trabajar".

Los otros tres candidatos también han votado ya

Los otros tres candidatos de los principales partidos también han votado, el primero ha sido Óscar Fernández Valle, el candidato de Vox, que ha depositado su voto esta mañana en el colegio electoral de Cáceres. La segunda en votar ha sido Irene de Miguel, la candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta de Extremadura, ha ejercido su derecho al voto en el Centro de Educación Infantil y Primaria Calatrava de Mérida, donde lleva viviendo durante más de dos décadas.

Y una hora antes de que votara Guardiola, cerca de las 11:00 horas de la mañana, era Miguel Ángel Gallardo el que depositaba su voto en el Espacio Cultural Rufino Mendoza de Villanueva de la Serena, donde ha sido alcalde durante más de 20 años. Minutos antes de votar, el socialista ha comparecido ante los medios de comunicación para contar cómo afronta la noche electoral, y ha reconocido que está tranquilo pese a que tiene todas las encuestas en su contra: " No estoy nervioso porque creo que al final lo importante es que hemos hecho el trabajo, lo hemos hecho y lo hemos hecho bien, hemos recorrido Extremadura. Ahora toca que los ciudadanos elijan su destino, y ante la elección de los ciudadanos, nunca se puede estar nervioso", ha reconocido.

