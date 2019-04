Margarita Robles: "No entendemos la abstención"

TRAS LA SESIÓN DE INVESTIDURA DE MARIANO RAJOY

Margarita Robles, diputada del PSOE, ha señalado que "tenía que votar 'no' con toda contundencia", aunque respeta la abstención."Los que hemos votado 'no' lo hemos hecho porque teníamos un compromiso muy fuerte con aquellos que nos votaron", apunta. Ha finalizado sus declaraciones asegurando que no teme las represalias tras incumplir la disciplina de voto.