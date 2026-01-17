La Familia Real despide en Madrid a Irene de Grecia bajo la lluvia y sin Juan Carlos

La despedida pública a Irene de Grecia ha quedado marcada este sábado por la lluvia, el frío y una imagen de unidad familiar en torno a la reina Sofía. Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han asistido junto a ella al responso celebrado en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid, antes del traslado de los restos mortales a Atenas.

En una mañana gélida, con lluvia persistente y momentos de agua nieve, el féretro de la princesa ha llegado al templo poco antes del mediodía. Cubierto con la bandera de Grecia y el escudo de armas de la familia real helena, ha sido portado por seis guardias reales y escoltado por el obispo metropolitano ortodoxo de España y Portugal, Bessarión Spyridon Komzias, encargado de oficiar una ceremonia de unos treinta minutos.

La reina Sofía ha entrado en la catedral del brazo de la princesa Leonor, acompañada por el resto de su familia más cercana. También han estado presentes las infantas Elena y Cristina, junto a la mayoría de sus hijos.

Música y recuerdo

Durante el responso, un quinteto de la Unidad de Música de la Guardia Real ha interpretado 'Aria de la suite en re' de Johann Sebastian Bach y 'Lacrimosa' del Réquiem de Mozart, piezas elegidas por la propia reina Sofía. En su homilía, el obispo ha destacado la sonrisa de Irene de Grecia como uno de los rasgos más recordados de su personalidad.

En el interior de la capilla ardiente, abierta al público hasta las 18.00 horas, se ha proyectado un vídeo con imágenes de la princesa, mientras numerosos ciudadanos han formado cola para darle su último adiós. La reina Sofía ha permanecido en el templo durante todo el acto de despedida.

Ausencias señaladas

Entre los ausentes ha estado el rey emérito Juan Carlos, que no ha podido desplazarse desde Abu Dabi por recomendación médica. Tampoco han asistido Felipe Juan Froilán ni Juan Urdangarin. Sí han acudido numerosos miembros de la familia real y del entorno de Zarzuela, exdirectores de la Casa Real y personas muy cercanas a la reina Sofía.

Entre los asistentes se han visto a la infanta Margarita, a Alexia de Grecia, a miembros de la familia Gómez-Acebo y a Jaime de Marichalar. También han estado presentes autoridades como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de su esposa, Teresa Urquijo.

Atenas y el entierro en Tatoi

Tras el velatorio en Madrid, los restos de Irene de Grecia han sido trasladados a Atenas. El lunes tendrá lugar el funeral en la Catedral Metropolitana de la capital griega y, posteriormente, el entierro en el cementerio de Tatoi, donde reposan sus padres y su hermano Constantino, fallecido hace tres años.

Irene de Grecia, nacida en Ciudad del Cabo en 1942, ha dedicado gran parte de su vida a causas sociales y humanitarias, especialmente a través de la Fundación Mundo en Armonía, que presidió hasta 2024. El empeoramiento de su estado de salud en los últimos tiempos había llevado a la reina Sofía a suspender su agenda para acompañarla hasta su fallecimiento en el Palacio de la Zarzuela.

