Lo que el presidente no quería contestar

BALANCE DE RAJOY

En el balance que ha hecho del año que termina, Mariano Rajoy no quería que otros temas, que han introducido los periodistas, desviaran la atención de los mensajes que quería trasladar. El presidente no suele tener empacho en despejar las preguntas que no quiere contestar. Así ha sucedido cuando le han preguntado por los resultados de su reciente conversación con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por si María Dolores de Cospedal seguirá como secretaria general del PP o si Aznar fundará otro partido.