'Cataluña a pie de calle': La dificultad de informar

"CATALUÑA A PIE DE CALLE"

No solo los alcaldes o los políticos no independentistas, también la prensa está sufriendo estos días una enorme presión. Lo hemos visto con una prueba "a pie de calle". Nuestro compañero Ángel Negro quería comprobar cómo interpretan los turistas lo que está ocurriendo en Cataluña, pero no lo tuvo fácil. Muchos no saben del asunto y otros se quedan sorprendidos cuando los algunos independentistas intentan impedir el trabajo de los medios que consideran poco afines.