Koldo dice que se encontraron dos pistolas y una escopeta en Ferraz y Pedro Sánchez le mandó destruirlas

Las entrevistas del que fuera asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para el medio 'OKDIARIO', nunca dejan de menos a nadie. En anteriores ya habló sobre las Primarias del PSOE en 2017, la aportación de 100.000 euros del padre de Begoña Gómez o la relación del expresidente José Luís Rodríguez Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro.

El jueves por la noche, el medio publicaba otra entrevista que se produjo poco antes de que el juez instructor del 'caso Koldo' decretase su ingreso a prisión el pasado mes de noviembre. En esta Koldo García ha dicho que, por orden del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, quemó varias armas en Ferraz.

Según afirmó el exasesor de Ábalos, las armas se encontraban en los bajos de la sede socialista, aunque desconocía que hacían allí, "ojalá lo supiera", explicó. Se trataban de "dos armas cortas, de 9mm, y una escopeta paralela", que destruyó "en una muga entre Vizcaya y Guipúzcoa".

El exasesor apunta en la entrevista a 'OKDIARIO' que las armas destruidas "no tenían guía de pertenencia a armas", y que, según él, "puede detectar" que eran ilegales, aunque afirmó que no hizo muchas preguntas sobre ello. Y desconoce para qué querían esas armas que se encontraban en los bajos de Ferraz.

Cuenta que "las armas no tenían uso, estaban muy deterioradas y su funcionamiento, bajo mi criterio, sería muy difícil", por lo que para que se pudiesen utilizar "habría que efectuar ciertos cambios, ciertas limpiezas y demás", explica.

¿Cómo las destruyó?

"El señor Ábalos me dijo que había hablado con Pedro Sánchez y que las quitáramos de en medio", recuerda. El modus operandi que utilizó para deshacerse de ellas fue la fundición señalando que "se necesita poco", ya que "el material exterior es plástico y todo lo demás se puede desmontar muy rápidamente en piezas que sean totalmente irreconocibles".

Koldo con un soplete deterioró la parte exterior, tras esto "se puede partir y el material es como una fundición y salta". Pero después de cumplir la petición, asegura que nadie se lo agradeció, aunque él sí se las dio a Ábalos mediante un mensaje de WhatsApp que le respondió con un "gracias".

Al término de la entrevista, el exasesor señala ser consciente de la gravedad de los hechos contados, afirmando que la posesión de armas ilegales, destruirlas y no comunicarlo a la Justicia, constituyen un delito. Según este fue "el secretario general, Pedro Sánchez" quien dijo que "me encargara de ellas".

