Caso Koldo
Koldo y Ábalos confían en que les separen de celda pronto tras sus diferencias
Koldo García espera que, en los próximos días, le cambien a otra celda del módulo 13 del centro penitenciario Madrid V, más conocida como la prisión de Soto del Real. Entraron en prisión a finales del pasado mes de noviembre y desde entonces, José Luis Ábalos y Koldo García comparten la misma pero, poco tiempo después, la convivencia de ambos se ha ido complicando.
Publicidad
El exasesor de Ábalos pidió un cambio de celda alegando que el exministro fuma y que lleva unos horarios y rutinas distintas a él. Por ejemplo, que ve la televisión hasta altas horas de la noche y esto le molesta. Previsiblemente el cambio se haga efectivo en los próximos días, según nos confirman fuentes penitenciarias, puesto que el módulo 13, en el que se encuentran, no tiene una alta ocupación. Hasta es posible, incluso, que les instalen en celdas individuales al tratarse de un módulo "laxo", más bien, poco conflictivo.
Esas mismas fuentes han confirmado a Antena 3 Noticias que Koldo es más reivindicativo e inconformista que el exministro y que suele pedir más cosas a los funcionarios.
En todo caso, hemos podido confirmar que José Luis Ábalos se queja de las instalaciones, asegura que tienen defectos estructurales y asegura que pasa frío en esa prisión, donde la calefacción se pone dos horas por la mañana (de 6:00 a 8:00) y otras dos por la noche (de 20:00 a 22:00). Con lo que, pasar frío es habitual al tratarse de un edificio tan grande. En verano, las temperaturas también son altas.
Para los efectos de ambas estaciones, los internos pueden solicitar ropa de abrigo (pijamas, mantas, etc) al propio centro o a sus familiares y, en todo caso, también tienen la posibilidad de comprar calefactores para el invierno y ventiladores para el verano.
Lo mismo que les ocurre al resto de presos con los que comparten su tiempo, sobre todo, jugando a las cartas o charlando mientras realizan otras actividades habituales de su día a día. Aunque la mayor parte del tiempo, según las mismas fuentes, suelen estar juntos en la cárcel madrileña. Y estarán allí, de momento, por tiempo indefinido.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Feijóo promete a Edmundo González defender "ante el mundo la caída del chavismo" si llega a La Moncloa
- Bronca entre Cayetana Álvarez de Toledo y Albares: "Su postración ante una torturadora es humillante y elocuente"
- Los diputados se suben el sueldo un 1,5% y amplían sus días libres adaptándolos a los festivos autonómicos
Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.
Publicidad