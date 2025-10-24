Junts aprieta y preguntará a la militancia si quieren romper con el PSOE

La tensión entre Junts y el PSOE vuelve a subir. Especialmente después de que el partido de Carles Puigdemont se plantee consultar a la militancia si quieren romper las relaciones con el Partido Socialista. La decisión se tomará en una reunión que tendrá el lugar en Perpiñán (Francia) el próximo lunes y la que asistirá el propio Puigdemont.

"La decisión de lo que va a hacer Junts no la va a tomar nadie por Junts. La va a tomar Junts y la va a tomar el lunes en la dirección ejecutiva que está convocada", afirmaba la portavoz del partido independentista en la Cámara Baja.

La portavoz catalana, Miriam Nogueras, avisa de que su partido decidirá cuál será su relación con el Gobierno y enfría la posibilidad de apoyar una moción de censura contra Sánchez, asegurando que tanto el PP como el PSOE tratan de la misma manera a Cataluña.

"Si el PSOE tiene deberes pendientes con Cataluña y con los catalanes, el Partido Popular repite curso (...) Los datos demuestran que tanto el PSOE como el PP, a lo largo de los años, han dado la espalda a Cataluña. Han incumplido con Cataluña, y no solo han incumplido, es que cada vez estrangulan más a los catalanes", aseguran desde el partido catalán, descartando así unirse al PP en su pulso con los socialistas, a quienes reclaman que se les pague "aquello que se debe".

Nogueras: "La hora del cambio"

El último 'encontronazo' tuvo lugar en la sesión de control al Gobierno del miércoles cuando Nogueras avisó al presidente de que quizás había llegado el momento de hablar de la "hora del cambio" y no del "cambio de hora". Unas palabras que desde Moncloa rebajaron asegurando que entre los socios estaba todo bien y que no era más que un "juego de palabras". Sin embargo, apenas un día después, anuncian un encuentro en Francia para decidir el futuro del Gobierno.

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts espera al lunes para hacer balance y abordar las "acciones a emprender" al respecto. Además, han recordado que la militancia ya validó en una consulta el acuerdo de Bruselas, por lo que el partido considera que esta vez también deben ratificar la posibilidad de romper con los socialistas.

Al mismo tiempo, sobre los acuerdos entre el PSOE y Junts, Pedro Sánchez ha pedido "tiempo" y recuerda que algunos acuerdos "no dependen en exclusiva del Gobierno" en referencia a hacer oficial el catalán en la Unión Europea o las competencias de inmigración.

Nogueras también ha hecho referencia a las palabras del jefe del Ejecutivo cuando dice que a Cataluña "le sienta bien el gobierno de coalición". Niega que sea así. "Yo creo que el Gobierno Sánchez, el Gobierno español del Partido Socialista, no sienta bien a Cataluña, y en todo caso sí que sienta bien a Madrid y por lo tanto a Ayuso".

