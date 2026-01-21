El juez entrega a Koldo una copia de 6 de sus dispositivos

Esta mañana, Koldo García ha salido unas horas de la cárcel de Soto del Real para acudir a la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno le había citado para entregarle un disco duro de la UCO que contiene el volcado de 6 de sus dispositivos: 3 teléfonos móviles marca Apple, otro de la compañía Huawei, además de un tableta y un portátil. No se trata de los dispositivos como tal, sino de copias que ha realizado la Guardia Civil.

Koldo ha recogido el disco duro y se lo ha entregado a su abogada, Leticia de la Hoz, que ahora tiene un mes de plazo para realizar una copia del mismo y devolverlo al juzgado. Fuentes de su entorno confirman que realizarán una copia notarial: quieren cerciorarse de que no se ha manipulado el contenido y que se ha respetado la cadena de custodia.

La abogada del exasesor de Ábalos había solicitado la devolución de todos los terminales incautados, que ascienden a un total de 27, incluyendo la famosa grabadora con la que el de Barakaldo realizó capturó numerosas conversaciones, muchas de las cuales se han incorporado a los informes de la UCO. Sin embargo, el contenido tanto de esa grabadora como de otra veintena de dispositivos permanece por ahora bajo custodia exclusiva de los investigadores.

Tras la entrega del disco duro, y después de una breve estancia en los calabozos de la Audiencia Nacional, Koldo García ha regresado en furgón a la cárcel de Soto de Real.

Koldo, con celda propia: "Ábalos fumaba mucho"

Según fuentes judiciales, Koldo disfruta desde el pasado 7 de enero de una celda para él solo, tras compartir otra durante varias semanas con el que fuera su jefe, José Luis Ábalos. Al parecer, el exministro "fumaba mucho y se quedaba viendo la televisión hasta altas horas de la madrugada", para molestia de su antiguo asesor, que prefiere dormirse temprano, en torno a las 9 de la noche, y madrugar, hacia la 6 de la mañana.

Además, siempre según las mismas fuentes, Koldo García "ha retomado el entrenamiento", lo que le está ayudando a sobrellevar su estancia en prisión. Se encuentra, nos dicen, "tranquilo", dentro de las circunstancias.

