Juan Bolívar: "Hubo un tirón de cuerda y la camilla con José se fue directa a la catarata"

Los compañeros de los espeleólogos fallecidos en Marruecos han calificado de "asesinato" la muerte del segundo montañero, José Antonio Martínez Jiménez, al que dos gendarmes marroquís dejaron durante horas bajo una catarata al tratar de rescatarlo en camilla. "Me dijo que no tenían fuerza para subir la camilla. No tenía explicación. Llegó la noche y José Antonio seguía en el agua. Escuchaba a José que se ahogaba", ha explicado Juan Bolivar, el único de los tres espeleólogos que sobrevivió.

