El rey Juan Carlos I no asistirá al funeral de Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía

Lunes 19 de enero, es la fecha en la que se celebrará el funeral de Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía. Pero la gran pregunta que muchos se hacen es: ¿asistirá el rey emérito Juan Carlos I?

Esta mañana, la Casa Real aún no había confirmado si el monarca viajaría desde Abu Dabi para acompañar a la reina Sofía en esta despedida familiar. Pasado el medio día, la presentadora de 'Espejo Público' Susanna Griso, adelantaba que, según la información que maneja, "el Rey no acudirá al funeral, pese a que tenía una relación muy estrecha con ella y le hubiese encantado estar presente porque forma parte de la familia más estrecha del rey".

El motivo era que los médicos del monarca le desaconsejaban un vuelo tan largo, de unas siete u ocho horas de ida, para regresar el mismo día. "No lo va a hacer porque cuando se ha pegado una paliza de este tipo, luego ha tenido secuelas y le ha pasado factura", concretaba Griso, recordando que Juan Carlos lleva un marcapasos y tiene un corazón delicado.

Finalmente, el rey Juan Carlos I ha trasladado a la Casa Real la imposibilidad de asistir al funeral por consejo médico. Los que sí viajarán a Grecia son los Reyes, Felipe VI y Letizia, así como sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía, y la hermana de la fallecida, la reina Sofía.

Fue el pasado jueves cuando Irene de Grecia falleció en el Palacio de la Zarzuela, a los 83 años de edad. Su muerte se produjo a las 11:40 horas, según informó la institución en un breve comunicado. Durante las últimas horas, la familia real española se ha reunido en un entorno privado para darle el último adiós.

Ceremonia íntima

En el la Zarzuela se ha instalado una capilla ardiente de acceso restringido, reservada únicamente para sus allegados más cercanos. Todo se está desarrollando desde la más estricta intimidad. Después de estos actos privados, el féretro será trasladado a la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, en Madrid. Allí se celebrará un homenaje conforme al rito ortodoxo antes del viaje final a Grecia.

La capilla de la catedral estará abierta al público el sábado entre las 13.00 y 18:00 horas con la presencia de los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, que acompañarán a la reina Sofia.

El funeral oficial tendrá lugar el lunes 19 de enero en Atenas, y se espera la presencia de miembros de las familias reales de España, excepto el rey Juan Carlos I, y Grecia. Posteriormente, los restos de Irene serán enterrados en el cementerio del Palacio de Tatoi, un lugar donde también descansan sus padres, los reyes Pablo y Federica, y su hermano, el rey Constantino, que falleció en 2023.

Irene de Grecia, nació en Ciudad del Cabo en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, fue la menor de los tres hermanos. Aunque su destino no estuvo ligado a la Corona, dedicó gran parte de su vida a las causas sociales y humanitarias través de la Fundación Mundo en Armonía, que presidió durante casi cuatro décadas.

