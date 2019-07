"A mí no me roba España, me roba Rato, Bárcenas y Pujol, y esos da igual de dónde sean, así que les presentamos una síntesis de nuestras propuestas que es esperan contrapropuestas y no amenazas ni silencios cómplices", le espeta Gabriel Rufián, asegurando que lo que quiere es negociar y formar mesas de diálogo que reconozcan un mutuo reconocimiento nacional y que nadie le pida al otro que deje de ser quién es. Yo no le voy a pedir al señor Casado que deje de defender la supresión de las autonomías, yo no le voy a pedir a nadie que deje de ser quién. Lo único que pido es que nadie me pida que deje de ser republicano, de izquierdas e independentista catalán". Sentencia Rufián.