¿Qué puede pasar tras perder Pedro Sánchez la primera votación de investidura? Que consiga un acuerdo, y sea investido este jueves. Que no haya acuerdo ahora, pero sí más adelante y Sánchez sea investido en septiembre. Que no haya acuerdo, pero que Podemos vote sí este jueves o en septiembre para investir a Sánchez y evitar elecciones. Que no haya acuerdo PSOE-Podemos, ni investidura ahora ni en septiembre, y vayamos a elecciones en noviembre.