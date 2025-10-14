Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El hermano de Ximo Puig, a juicio por estafa y falsedad por el cobo de ayudas para el fomento del valenciano

El juez pide fianzas de casi 150.000 y 100.000 euros para Francis Puig y su socio.

Francis Puig, hermano del president de la Generalitat valenciana

Francis Puig, hermano del president de la Generalitat valenciana

Rosario Miñano
Publicado:

El Juzgado de Instrucción 4 de Valencia abre juicio oral contra Francis Puig, hermano del expresidente socialista de la Generalitat valenciana Ximo Puig, y su socio Juan Enrique Adell en el caso de las subvenciones para el fomento del valenciano.

Los dos empresarios están encausados por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones de la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya para el fomento del valenciano en medios de comunicación entre 2015 y 2018.

El magistrado considera que pudieron incurrir en un delito continuado de falsedad en documento mercantil con un delito de estafa agravada, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Además, fija fianzas para los dos empresarios. Una de 147.589,29 para Puig y otra de 99.614,33 euros para su socio.

El juez excluye expresamente el fraude de subvenciones de los delitos, es decir, no se incluirá entre los cargos y aplica la ley que estaba en vigor cuando ocurrieron los hechos, no la actual "como norma más beneficiosa para los reos".

El auto de apertura de juicio oral no puede ser recurrido y será la Audiencia Provincial de Valencia el órgano competente para celebrar el juicio y dictar sentencia para los encausados.

