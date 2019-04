De Guindos, sobre las tarjetas black: "Fui al Congreso y me dijeron ¿por qué has sacado eso?"

SALEN A LA LUZ PALABRAS DEL MINISTRO DE ECONOMÍA

La página web ok diario ha sacado a la luz una grabación del ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, en una charla en un colegio mayor donde decía que "Rato era un icono en el partido", y, cuando salió de Bankia, "un montón de compañeros míos del Gobierno le dan una comida homenaje, y lógicamente no me invitaron". Del tema de las tarjetas black, De Guindos recuerda que en el Congreso le preguntaron por qué había sacado eso, a lo que él respondió "porque es ilegal y es una barbaridad".