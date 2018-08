Gritos de "¡Viva el Rey!" a su llegada a los actos de homenaje por las víctimas de los atentados de Cataluña

Los Reyes han llegado a la plaza de Cataluña para participar en los actos de homenaje a las víctimas de los atentados del 17 de agosto. Felipe VI y Letizia han llegado acompañados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.

La llegada de los monarcas ha sido acogida con aplausos y algunos gritos de "¡Viva el rey!", mientras en una de las fachadas de la plaza hay una gran pancarta en la que puede leerse "The spanish king is not welcome in the catalan countries" (El rey español no es bienvenido en los países catalanes), que ha sido colocada esta madrugada por grupos independentistas.

Felipe VI y doña Letizia han saludado a las autoridades presentes, entre las que se encontraban el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la mujer del exconseller de Interior Joaquim Forn, en prisión preventiva, Laura Masvidal.

Los Reyes, acompañados de Pedro Sánchez y otras autoridades, han saludado una por una a las víctimas y familiares a su salida del acto por los atentados del 17A. Después de seguir el homenaje desde una fila detrás de donde se situaban las víctimas, un total de 150 entre las que se encontraban heridos en los atentados y familiares de los fallecidos, los Reyes han ido estrechando las manos de todos ellas, y se ha visto cómo se paraban a conversar algunos minutos con alguna.

Tras su encuentro con las víctimas, don Felipe y doña Letizia han saludado también a diversas autoridades y políticos catalanes, así como a mandos policiales. Finalmente, han abandonado la plaza Cataluña cuando se encontraba ya medio vacía de asistentes, ya que el público ha ido retirándose nada más acabar el acto. Los Reyes han subido al coche oficial unos diez minutos después de terminar el homenaje.

Los familiares de las víctimas mortales del atentado han protagonizado esta mañana una sobria y emocionada ofrenda floral ante el mosaico de Joan Miró en La Rambla, donde también han depositado flores las principales autoridades catalanas. Los padres de Xavi, el pequeño de Rubí (Barcelona) que perdió la vida con apenas tres años, encabezaban la concentración, con personas que no han podido reprimir sus lágrimas al llegar a ese punto de La Rambla barcelonesa, donde terminó su macabro recorrido la furgoneta que perpetró el atentado.

Las personas que se encontraban en los aledaños del Pla de l'Os han aplaudido, especialmente, a los familiares, algunos de los cuales se abrazaban entre ellos, tras dejar sus flores en unos pequeños contenedores cilíndricos que se han colocado allí. La delegación política estaba encabezada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.