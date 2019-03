Gómez: “La ministra siempre va a tener un sitio en el partido madrileño”

“Zapatero no se presentaba a las elecciones primarias”, ha insistido, y ha recordado que las elecciones han sido posibles porque Zapatero apostó por la democracia interna, a diferencia de lo que otros dirigentes hicieron en el pasado.



En una entrevista radiofónica con Carlos Herrera, el secretario general del PSOE madrileño se ha confesado “muy satisfecho”, y ha asegurado que tras la votación “todo el mundo se une como una piña”.



Gómez ha felicitado a los afiliados madrileños por el 81% de participación registrado, que en su opinión significa que “había ganas de participar y decidir”.



Rubalcaba “tiene derecho a rectificar”



Respecto a la crítica del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre el “no” de Tomás Gómez a Zapatero, el secretario general del PSM ha considerado que “probablemente no haya sido la mejor frase que ha pronunciado”, pero “todos tenemos derecho a rectificar”.



Ha añadido que en ningún momento se ha sentido amenazado por Rubalcaba, al que ha descrito como un “magnífico ministro”.



Casi al final de la entrevista, Gómez ha confesado que además de las llamadas de Zapatero y Jiménez, recibió otra de José Blanco tras la victoria; no así del responsable de Interior”.