El Gobierno estudia recurrir la apertura de 'embajadas' catalanas en Roma y Viena

LO ANUNCIA GARCÍA-MARGALLO EN ESPEJO PÚBLICO

Margallo ha dejado claro que el problema es que la Generalitat, o "los partidos secesionistas", no abren estas oficinas en el exterior para defender los intereses catalanes o promover su lengua y su cultura, sino "para alentar el proceso secesionista". "Es obvio que eso no lo pueden hacer desde una embajada española, yo no lo toleraría", ha remachado.