El Gobierno confirma un funeral de Estado por las víctimas del accidente ferroviario

El Ejecutivo decreta cinco días de luto oficial y pide tiempo mientras continúan las labores de recuperación e investigación.

Consejo de Ministros

El Gobierno ha confirmado este martes que se celebrará un funeral de Estado en memoria de las víctimas mortales del accidente de tren, uno de los siniestros ferroviarios más graves de los últimos años. La decisión se ha adoptado tras un Consejo de Ministros extraordinario centrado únicamente en el suceso, aunque por el momento no se han concretado ni la fecha ni el lugar en el que tendrá lugar la ceremonia oficial.

Desde el Ejecutivo han explicado que el diseño del funeral se abordará en coordinación con la Casa Real, si bien han subrayado que la prioridad inmediata sigue siendo la atención a las víctimas y la culminación de las tareas que permanecen activas en la zona del accidente. En este sentido, han pedido prudencia y han evitado adelantar plazos hasta que concluyan las labores de recuperación de los cuerpos y de asistencia a los heridos.

Cinco días de luto oficial

El Gobierno también ha confirmado que se decretará un luto oficial de cinco días, una medida con la que se pretende rendir homenaje institucional a las víctimas y acompañar a sus familias en un momento de especial dolor. Durante este periodo, las banderas ondearán a media asta en los edificios públicos y se suspenderán los actos oficiales de carácter festivo.

Fuentes del Ejecutivo han señalado que esta decisión responde a la magnitud de la tragedia y al impacto social que ha tenido el accidente en todo el país. No obstante, han insistido en que cualquier anuncio adicional se realizará cuando exista mayor claridad sobre el desarrollo de los acontecimientos y sobre el avance de las investigaciones en curso.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, el Gobierno de España ha lanzado un mensaje de cautela, subrayando que el proceso se encuentra todavía en una fase inicial que requiere tiempo y rigor. "Estamos en un momento en el que es fundamental recabar información y conocimiento antes de extraer conclusiones", han trasladado fuentes gubernamentales.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha querido poner en valor la coordinación entre las distintas administraciones implicadas en la gestión de la emergencia, así como el trabajo conjunto de los servicios de rescate, sanitarios y de seguridad. En este contexto, ha apelado a la confianza de la ciudadanía en el sistema ferroviario español, al que ha definido como "robusto y seguro", a la espera de que se determinen las causas concretas del accidente.

El Gobierno ha reiterado que mantendrá informada a la población conforme se vayan produciendo avances relevantes, tanto en la investigación judicial y técnica como en la organización del funeral de Estado que servirá para despedir de manera oficial a las víctimas.

Los reyes reconocen la "altísima profesionalidad y entrega" de los implicados en la gestión del accidente de tren en Adamuz

El rey Felipe VI (2i) y la reina Letizia (i) saludan a las autoridades a su llegada a la zona en la que se produjo el pasao domingo el accidente ferroviario en Adamuz

