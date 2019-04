García Albiol: "Lamento decir que Cataluña va a seguir abocada durante bastantes meses a esta crisis política y también institucional"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

Xavier García Albiol cree que ERC "no ha variado nada respecto a la anterior legislatura" y considera que el acuerdo entre este partido y JXCat "pasa por seguir manteniendo la tensión, seguir manteniendo la hoja de ruta que ellos tienen marcada desde hace tiempo y lamento decir que Cataluña va a seguir abocada durante meses a esa crisis política y también institucional". Preguntado sobre la postura contraria de Ciudadanos a ceder un diputado al PP catalán para que éste pueda tener grupo propio, Albio ha asegurado que cree que la formación naranja "se está equivocando" y le reprocha que con esto "se pone en evidencia que la actitud de este partido no es tanto luchar frente a la separación, sino que es posicionarse políticamente y debilitar a un rival político que, en este caso, no es su enemigo, deberíamos ser aliados".