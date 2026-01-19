El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pide la nulidad de su sentencia

El que fuera hasta finales del pasado año fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido al Tribunal Supremo la nulidad de la sentencia que le condenó por un delito de revelación de secretos. Por este motivo tuvo que dejar su cargo.

En un escrito de casi medio centenar de páginas al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, la Abogacía del Estado -que ejerce su defensa- ha presentado ante el Alto Tribunal un incidente de nulidad de la sentencia, último recurso posible antes de poder acudir en amparo al Tribunal Constitucional. En el documento, la Abogacía del Estado solicita que se anule por "vulneración de derechos fundamentales" y pide que se retrotraigan "las actuaciones al momento procesal oportuno".

García Ortiz considera que la sentencia "opta por una reinterpretación expansiva y novedosa" del delito de revelación de secretos que "conduce a castigar penalmente incluso la mención en un comunicado oficial de datos reservados" independientemente de que éstos "fueran ya el centro del debate mediático".

Denuncia un "efecto de amedrantamiento evidente"

El exfiscal general considera que sienta un precedente preocupante para escenarios similares en el futuro, cuando el Ministerio Público se vea en la obligación de desmentir bulos: "Tal construcción doctrinal comporta, en la práctica, un secuestro y acallamiento de la posibilidad misma de que la Fiscalía y su máximo dirigente emitan comunicados o desmentidos institucionales cuando la institución se ve gravemente atacada", dice el escrito.

Todo esto provoca que "se vacíe de contenido" una de las funciones de la Fiscalía General del Estado, que es informar a la ciudadanía. Y de paso está generando lo que denomina "un efecto de amedrantamiento evidente (ó chilling effect) en los términos reiteradamente censurados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos."

Hace varios días, la propia Fiscalía también presentó un incidente de nulidad frente al Tribunal Supremo. Además, la Inspección Fiscal ha dado el visto bueno a que Álvaro García Ortiz se reincorpore a la carrera fiscal. Los vacíos en la legislación y la falta de antecedentes dejaban en el aire si podría continuar ejerciendo de fiscal tras la condena de dos años de inhabilitación como máximo representante del Ministerio Público. Finalmente, podrá reincorporarse y además en el propio Supremo, como fiscal de la Sala de lo Social.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.