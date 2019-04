Fernández respeta la renuncia de Pedro Sánchez y rechaza hacer valoraciones sobre las primarias del PSOE

TRAS LA RENUNCIA DE SÁNCHEZ A SU ESCAÑO

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha declarado a su llegada al Congreso de los Diputados que respeta la renuncia de Pedro Sánchez y ha explicado que el anuncio se lo remitió personalmente a él y al resto de diputados. Sobre la posibilidad de que Sánchez sea candidato a unas posibles primarias en el PSOE, Fernández no ha querido hacer ninguna valoración sobre las decisiones del que fuera secretario general. Ante la exigencia del ex secretario general del PSOE de que la gestora ponga "fecha" y "hora" para el congreso, Fernández ha dicho: "La gestora está elegida por un Comité Federal que nos llevará a un congreso, no es solo elegir un líder, también es plantear ponencias, otra reformulación de los discursos".