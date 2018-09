Felipe VI defiende una universidad con "capacidad crítica y libertad académica" en plena polémica de los títulos de algunos políticos

El Rey ha abogado por seguir impulsando la internacionalización y la innovación del sistema universitario español y europeo y por remarcar "la capacidad crítica, la unión entre docencia e investigación y la libertad académica" de estas instituciones académicas. Felipe VI, acompañado de la reina Letizia, ha animado a fortalecer la cooperación entre centros académicos durante la conmemoración del 30 aniversario de la Magna Charta Universitatum, celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca (USAL), con la asistencia de unos 250 rectores de medio centenar de países.

En el marco del octavo centenario del estudio salmantino, don Felipe ha reafirmado la vigencia de los principios de la Magna Carta, el documento que desde 1988 han firmado unos 800 centros académicos de todo el mundo a favor de la autonomía universitaria y la libertad de investigación, de enseñanza y de formación. El acto ha tenido lugar en medio del debate por la polémica que han suscitado los títulos de postgrado de algunos políticos, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder del PP, Pablo Casado, y la ya exministra de Sanidad, Carmen Montón.

En las distintas intervenciones, no ha habido alusiones directas a este asunto, aunque el rector de la USAL, Ricardo Rivero, ha asegurado que no deberían llamarse universidades "organizaciones puramente mercantiles, comerciantes de títulos sin escrúpulos en cuanto a su calidad o rigor científico". "Allí donde no se cultive el auténtico esfuerzo por aprender y enseñar, no debería aparecer ni reconocerse el nombre de universidad", ha proclamado Rivero al aludir a los principios que inspiraron la Magna Carta, alumbrada en Bolonia (Italia) hace tres décadas.

Unos valores que, según el jefe del Estado, impulsarán "aún más la internacionalización y la innovación del sistema universitario español, europeo, iberoamericano e internacional". "Ahora y en el futuro, nos moverán la capacidad crítica, la unión entre docencia e investigación, la libertad académica y la interacción de culturas", ha añadido el rey en su discurso, en el que ha intercalado algunos párrafos en inglés.

Convencido "del sentido y la razón de ser de las universidades", don Felipe ha reiterado la necesidad de "invertir más en investigación y en responsabilidad social" para continuar "generando conocimiento que realmente enriquece a la sociedad". "El afán de progreso es, sin duda, incentivo de la excelencia", ha sostenido el jefe del Estado, para quien son "aún considerables las tareas que quedan por acometer tanto en docencia como en investigación".

La de este martes ha sido la quinta visita de Felipe VI a la Universidad de Salamanca en el último año para respaldar el Octavo Centenario, que ha definido como "un acontecimiento de Estado" por la importancia histórica de la universidad más antigua de España e Iberoamérica, fundada por Alfonso IX de León.

Entre los rectores participantes en la conferencia, ha estado el de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, quien ha afirmado que la investigación interna para aclarar las supuestas irregularidades en másteres cursados por políticos va a llegar "hasta el final", se cerrará "en breve" y se comunicará "en días o semanas". Ramos ha rechazado que el "escándalo de uno o unos muy pocos que han hecho cosas irregulares" haya influido en el arranque del curso académico en la URJC y, como ejemplo de que "no hay interferencia", ha apuntado que las matrículas de grados ha aumentado el tres por ciento y las de los másteres, el dos.

Junto a los reyes, han estado el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque; el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; y el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, entre otras autoridades. La Asamblea de la Magna Carta ha concluido con una comitiva académica de todos los rectores, que han recorrido el centro histórico de la ciudad ataviados con sus togas y birretes. Antes del acto en el Paraninfo, los Reyes han visitado el Centro de Láseres Pulsados de la Universidad de Salamanca en el parque tecnológico de la localidad de Villamayor de la Armuña.